Pharos Reizen wint Ierse toeristenprijs

07 februari 2019 ​Pharos Reizen is tijdens de Irish Tourism Industry Awards in Dublin in de prijzen gevallen voor de sterke en succesvolle marketingcampagne om het land te promoten. Mede hierdoor bezocht een recordaantal reizigers het land.

Jurylid Rhona Blake licht de prijs voor Pharos toe: “De campagne springt eruit door de creativiteit, de gekozen benadering van de doelgroep, het sterke gebruik van digitale media, de resultaten in bezoekersaantallen en de wijze waarop Ierland als een geweldige vakantiebestemming is neergezet.”

Andere genomineerden waren Aer Lingus, Expedia Group Media Solutions en Travelzoo.