FOX, Pharos, Travelhome en SNP: top in duurzaamheid

08 februari 2019 De inspanningen van FOX Reizen, Pharos ReIzen, Travelhome en SNP Natuurreizen voor duurzaam toerisme zijn beloond met de Travel Certified Award, de hoogste onderscheiding voor touroperators.

De Travel Certified Award is niet zomaar een van de vele prijzen. Hij wordt toegekend aan reisorganisatoren die uitsluitend zaken doen met hotels, organisatoren van excursies, gidsen, etc. die voldoen aan de sociale wetgeving en strikte normen voor de bescherming van natuur en milieu op vakantiebestemmingen (ISO26000). Die normen komen overeen met het programma voor duurzaam toerisme van de Verenigde Naties. ANWB de grootste in duurzaam toerisme De certificering heeft een olievlekwerking als doel. Naarmate meer reisorganisatoren zijn gecertificeerd, zullen steeds meer bedrijven met wie ze op de reisbestemmingen zakendoen zich aanpassen hun eisen op het gebied van duurzaamheid. De ANWB is verreweg de grootste in duurzaam toerisme. Van de tien Nederlandse touroperators die de award gisteren hebben ontvangen, varen er dus vier onder vlag van de ANWB.