Vers van de pers: 1,8 miljoen routekaarten

03 april 2019 De gratis ANWB-routekaarten zijn zo geliefd bij de leden, dat de oplage dit jaar stijgt met 100.000 exemplaren.

De nieuwe edities liggen sinds kort in de ANWB-winkels. De nieuwe kaarten komen net op tijd. Editie Tsjechië is al een tijdje op en de bodem van de kaarten Scandinavië, Spanje en Zuidoost Europa komt snel in zicht. De kaarten zijn als vanouds populair. De totaaloplage stijgt dit jaar met 100.000 exemplaren naar 1,8 miljoen stuks, verdeeld over 11 edities. De grootste stijger is de kaart van Tsjechië: van 88.000 exemplaren in 2018 naar 100.000 nu.

Nieuw dit jaar

Voor het eerst is de Duitslandkaart gedrukt op het maximumformaat. “Duitsland heeft dit jaar zoveel nieuwe informatie over onder andere milieuzones en wegwerkzaamheden, dat de kaart nu hetzelfde formaat heeft als die van Frankrijk”, aldus Viola de Jong, die de productie van de kaarten coördineert. Ook nieuw dit jaar, op alle kaarten, zijn QR-codes, die verwijzen naar 9.500 campings in 27 landen. De eerste gratis routekaarten verschenen In 1974.