De ANWB opent haar deuren voor meisjes tijdens Girlsday

11 april 2019 Zo'n 17 basisschoolmeiden van de Van Hoogstratenschool uit Bezuidenhout brengen op donderdag 11 april, Girlsday, een bezoek aan het ANWB Hoofdkantoor aan de Wassenaarseweg 220 in Den Haag.

Dit bezoek maakt onderdeel uit van de landelijke Girlsday: een initiatief van VHTO voor meisjes van 10 tot 15 jaar met als doel om meisjes op jonge leeftijd te interesseren voor bèta, techniek en ICT.

Workshops

Marga de Jager, directeur Vereniging van de ANWB, heet de meiden om 9.00 uur welkom. Daarna staan er een aantal workshops op het programma zoals programmeren, datascience, wegenwacht Carmen en Sandra vertellen over hun werk en geven uitleg over hun wegenwachtauto op het parkeerterrein van de ANWB. In de werkplaats van het ANWB Kinderfietsenplan zullen de meiden sleutelen aan kinderfietsen. Rond 13.00 uur is het progamma afgelopen.

Girlsday 2019

Niet alleen bij de ANWB in Den Haag doen meisjes mee met Girlsday, in het hele land gaan meer dan 10.000 meisjes aan de slag bij honderden bèta, technische en ICT bedrijven. Girlsday geeft meisjes van 10-15 jaar de kans zich breed te oriënteren op hun toekomstmogelijkheden. Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven. Ze mogen rondkijken bij bedrijven, kennismaken met (vrouwelijke) bèta/ technische professionals én zelf aan de slag.

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek organiseert Girlsday 2019 in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en TechniekTalent.nu.