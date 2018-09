Verkeersveiligheidsdiner

13 september 2018 Donderdag 13 september vond op het ANWB-hoofdkantoor het jaarlijkse Verkeersveiligheidsdiner plaats met als hoofdgast minister Cora van Nieuwenhuizen. Voor de vierde keer was de ANWB gastheer.

Aanleiding voor het diner, waaraan ruim 60 gasten deelnamen, is de verontrustende stijging in het aantal verkeersdoden en zwaargewonden. De ANWB gaat samen met andere organisaties– verenigd in de verkeersveiligheidscoalitie – de uitdaging aan om het tij te keren.

MONO-campagne

Hoofdgast was minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij ging onder andere in op de toekomstige plannen van het kabinet met betrekking tot verkeersveiligheid. En uiteraard stond ze stil bij de MONO-campagne. Enkele marktpartijen hielden ‘pitches’ met ideeën en initiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook vond een duo-interview plaats tussen Fleur Gräper van IPO (Interprovinciaal Overleg) en Harald Bouwman van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Verder waren er Tweede Kamerleden aanwezig en vertegenwoordigers van politie en justitie, ministeries en wegbeheerders.