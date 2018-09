Toverland trakteert ANWB-leden

07 september 2018 Op zaterdag 22 september opent Toverland haar poorten speciaal voor ANWB-leden. Zij krijgen tot € 12,50 korting op de

tickets en mogen hun auto gratis parkeren; dat kost normaal €10.

Toverland belooft bezoekers een ‘magisch mooie dag’ vol avontuur met 35 shows en attracties. Het park in Sevenum (Noord-Limburg) is onlangs anderhalf keer zo groot geworden. In de nieuwe themagebieden Port Laguna en Avalon vinden bezoekers onder andere de spectaculaire nieuwe achtbaan Fenix.

Tickets voor Toverland kun je alleen online kopen via de website van Land van ANWB. Voor de ledenactie geldt Op=Op. Op tickets voor andere dagen geldt een korting tot 20%.