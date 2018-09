Nieuwe campagne Streetwise

05 september 2018 Als de vakanties voorbij zijn, stappen scholieren weer massaal op de fiets. Juist zij zijn echter kwetsbaar in het verkeer. De nieuwe campagne van Streetwise vraagt daar vanaf deze week extra aandacht voor.

Kinderen letten in het verkeer niet altijd goed op en zijn snel afgeleid. Hierdoor schatten ze de gevaren op de weg niet steeds even goed in. Daarom vraagt Streetwise in september weer aandacht voor de verkeerslessen van de ANWB die al 12 jaar worden gegeven op basisscholen. Onder meer via YouTube, Facebook, de ANWB-nieuwsbrief, de Kampioen en anwb.nl/streetwise.

Impact

Een filmpje op YouTube laat Lucas (10 jaar) en zijn ouders aan het woord over de verkeerslessen van de ANWB. Het is het 5e in een reeks waarmee de maatschappelijke activiteiten van de ANWB over het voetlicht worden gebracht. De filmpjes draaien steeds om mensen die