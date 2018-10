Half miljoen leden heeft login voor ANWB Parkeren

02 oktober 2018 Sinds de start in 2013 is ANWB Parkeren snel gegroeid tot een populaire en veel gebruikte ANWB-dienst. Een half miljoen leden heeft inmiddels een login.

Via de ANWB Onderweg app kun je parkeren in 160 gemeenten. Dat de app automatisch het goedkoopste tarief selecteert en je alleen betaalt voor de werkelijke parkeertijd draagt in belangrijke mate bij aan de populariteit.



Mobiel parkeren bestaat in Nederland sinds 2006. ANWB Parkeren startte in 2013 en staat inmiddels qua aantal gebruikers op de derde plaats. In een onderzoek door de Consumentenbond is de app als betrouwbaarste uit de bus gekomen. Dit jaar worden ruim 5 miljoen transacties via ANWB Parkeren verwerkt.