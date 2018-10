Goudse Schouwburg wint weer!

02 oktober 2018 De Goudse Schouwburg mag zich opnieuw het ‘Meest gastvrije theater van Nederland’ noemen. Dat maakte Frits van Bruggen Dinsdag 2 oktober bekend tijdens de feestelijke lancering van het ANWB UIT Magazine.

Het theater uit Gouda scoorde van alle 12 winnende theaters in de ANWB-verkiezing het hoogste cijfer en pakt daarmee wederom de titel. Leden spraken hun waardering uit over het aanbod van voorstellingen, de bereikbaarheid, de horeca in en om het theater, het prijsniveau, het zitcomfort, het zicht op het podium en de sfeer en uitstraling.

Om leden te helpen bij hun keuze en theaters in het zonnetje te zetten organiseert de ANWB voor de derde keer de verkiezing ‘Meest gastvrije theater van Nederland’. Na een oproep in de Kampioen, in de nieuwsbrief van het Land van ANWB, op anwb.nl en social media hebben duizenden leden hun stem uitgebracht op hun favoriete theater, schouwburg of concertgebouw.

Winnaars ‘Meest gastvrije theater 2018-2019 per categorie

Grote steden (meer dan 200.000 inwoners)

Goud - Zuiderstrandtheater, Den Haag

Zilver - Beatrix Theater, Utrecht

Brons - Nieuwe Luxor, Rotterdam

Grote gemeenten (100.000 tot 200.000 inwoners)

Goud - Zaantheater, Zaandam

Zilver - Flint, Amersfoort

Brons - Stadstheater, Zoetermeer

Middelgrote gemeenten (50.000 tot 100.000 inwoners)

Goud - De Goudse Schouwburg, Gouda

Zilver - AGORA Theater, Lelystad

Brons - Theater de Kampanje, Den Helder

Kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners)

Goud - Parkgebouw Rijssen, Rijssen

Zilver - Theater De Leest, Waalwijk

Brons - Theater het Kruispunt, Barendrecht