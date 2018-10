Elektrische proefritten en advies op maat

05 oktober 2018 Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober kon je bij het hoofdkantoor kennismaken met diverse elektrische auto’s en auto-experts van de ANWB vragen stellen.

Geïnteresseerden konden proefritten maken in de BMW i3, Hyundai Ioniq, KIA Soul, Nissan LEAF, Renault ZOE, Opel Ampera-E, de VW E-Golf en de nieuwe Hyundai KONA. Die laatste heeft een actieradius van 400 km en is inmiddels door 10 leaserijders bij de ANWB besteld. Van de meeste auto’s zijn 2 exemplaren beschikbaar. De ritten duurden zo’n 20 minuten en werden begeleid door ANWB-vrijwilligers.

Advies op maat

Vrijdag lanceerden de gemeente Den Haag en de ANWB tevens het project ‘Ben jij geschikt voor een elektrische auto?’ met advies op maat. Om 10.30 uur overhandigde wethouder Liesbeth van Tongeren de eerste ANWB-connector aan een elektrisch ambassadeur. Met zo’n connector wordt je rijgedrag geanalyseerd, gekoppeld aan het maximale bereik van een elektrische auto en aan de autokostencalculator. Het resultaat geeft deelnemers inzicht of zij, vanuit praktisch en financieel oogpunt, geschikt of ongeschikt zijn voor een elektrische auto. De gemeente investeert in dit initiatief van de ANWB om meer Hagenaars te interesseren in elektrisch vervoer.

Tijdens de testdagen was er een plein met informatie en een globale berekening voor een elektrische auto. De gemeente Den Haag gaf er informatie over het openbaar laadnetwerk in de stad en elektrisch autodelen.