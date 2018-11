ANWB Fietsverlichtingsactie

29 oktober 2018 De ANWB heeft maar liefst 10.000 sets lettersjablonen en spuitkrijt geleverd aan ANWB-leden, verenigingen, scholen, politie- en brandweerkorpsen en gemeenten in heel Nederland.

Op talloze fietspaden en gevaarlijke punten brachten zij zaterdag 27 oktober de tag ‘Zet je licht aan’ aan.

Wintertijd

Nu de wintertijd is ingegaan, moeten veel weggebruikers wennen aan een winterse dagindeling met een vroeg invallende duisternis. De ANWB riep iedereen op om 27 oktober te gaan ‘taggen’ (teksten aanbrengen). Als de tekst ‘Zet je licht aan’ op het fietspad staat, doen meer fietsers hun licht aan, zo leert onderzoek. In Zwolle sloeg de politie druk aan het taggen en op sociale media heeft de campagne veel losgemaakt.

De ANWB Fietsverlichtingsactie levert al jaren een bijdrage aan de stijging van het aantal verlichte fietsers en het verminderen van verkeersonveiligheid. Behalve het taggen, controleert en repareert de ANWB met de hulp van duizenden vrijwilligers tijdens de campagne in het hele land de fietsverlichting van passanten. Dit jaar worden bij 1.900 scholen, verenigingen, ANWB-winkels en fietsenwinkels 500.000 lampjes gecontroleerd door 8.000 vrijwilligers. De fietscheck in het najaar is een vast onderdeel van de ANWB-verkeerslessen op school.