MAA verkrijgt licentie voor onbemand vliegen

15 november 2018 ANWB-dochter Medical Air Assistance (MAA) beschikt sinds begin november over het Remote Operator Certificate, waarmee je met onbemande luchtvaartuigen, zoals drones, mag vliegen. De licentie is voor MAA de eerste stap in de onbemande luchtvaart. Er is inmiddels een piloot opgeleid, een drone gekocht en er zijn handboeken geschreven.

Proef Waddeneilanden

Ook is dit jaar een proef gedaan met het vervoer per drone van medische goederen naar de Waddeneilanden. Daarvoor zijn enkele proefvluchten uitgevoerd tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. Hieraan hebben behalve MAA en UMCG Ambulancezorg ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, de TU Delft en Omnidrones meegedaan.



De proef heeft de deelnemers veel geleerd over wat er allemaal komt kijken bij het vliegen met drones over langere afstanden. Uiteindelijk heeft alleen de drone van TU-Delft twee vluchten kunnen maken. MAA onderzoekt nu samen met enkele partners volgende stappen in het onbemand vliegen.