Consumentenbond: ANWB Doorlopende Reisverzekering de beste

29 november 2018 De dekking Compleet van de ANWB Doorlopende Reisverzekering is de beste in de test van Consumentenbond. Vorig jaar haalde deze verzekering ook het hoogste resultaat. Enkele aanpassingen, zoals het meeverzekeren van een studie of vrijwilligerswerk in het buitenland, verstevigden de positie. Bovendien zijn de maximumbedragen bij de bagagedekking hoger.



Vijf sterren

Eerder dit jaar kreeg de kortlopende reisverzekering voor het vijfde jaar op rij de vijf sterren rating van MoneyView. Gerard Nijdam, productmanager reisverzekeringen: “Met reisverzekeringen willen wij de toon zetten. Daarin komt al het goede van de ANWB samen: de dekking tegen schade, hulp bij pech onderweg en in noodgevallen door Alarmcentrale. Beloning met de twee belangrijkste kwaliteitspredicaten voelt als een enorme erkenning voor wat we voor leden doen.”