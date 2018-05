Zomercampagne ANWB Reisverzekering van start

14 mei 2018 Vandaag is de zomercampagne begonnen voor de ANWB Doorlopende Reisverzekering. Dit jaar ligt de nadruk op de kwaliteit daarvan.

We zijn als beste uit de test gekomen bij de Consumentenbond. Vanaf volgende week is de campagne te horen op de radio, maar hij komt ook terug in de Kampioen, online en in de winkels. Over 3 weken, vanaf 9 juni, is de merkcampagne Vakantievoorbereiding op televisie.

Daarin wordt de reisverzekering, maar ook Wegenwacht en de Visa Card meegenomen.