Opening vernieuwd kantoor ANWB Verzekeren/Unigarant

25 mei 2018 Het vernieuwde hoofdkantoor van ANWB Verzekeren/Unigarant is vrijdag 25 mei officieel geopend. Bij de verbouwing is het pand uitgebreid om alle medewerkers op één plek te kunnen huisvesten.

Tot voor kort werkten zij vanuit verschillende locaties. Gebruik van duurzame materialen en installaties en energiebesparing hebben bij het ontwerp van het pand aan de Schutstraat een grote rol gespeeld. Qua vormgeving vallen de transparante, open ruimten op, waardoor medewerkers gemakkelijk met elkaar in contact komen.

Het pand is inmiddels genomineerd voor de Drentse Architectuurprijs 2018. Dit jaar dingen 32 inzendingen mee naar de prijs, die in het leven is geroepen om goede architectuur in de provincie te bevorderen en voor het voetlicht te brengen.