Go Camping als start van het vakantieseizoen

01 mei 2018 De nieuwe Go Camping is het startschot voor het nieuwe kampeerseizoen. 135.000 ANWB-leden ontvangen dit tijdschrift bij de mei-Kampioen.

In de nieuwe Go Camping lees je over hip kamperen in Duitsland en kamperen aan het strand in Frankrijk. Je krijgt praktische tips, leuke ideeën voor een kampeervakantie en aanstekelijke vakantieverhalen. De nieuwste kampeeraccessoires maken deze editie compleet. Go Camping is een bron van kampeerinspiratie.

En het tijdschrift dient om lezers te laten kennismaken met kampeerproducten en -diensten van de ANWB, zoals campinggidsen, de kampeerkaart CKE, het campingreserveringssysteem, de winkels, verzekeringen en de kampeerexpertise op anwb.nl.

Go Camping is onderdeel van ANWB Kamperen en is ook te vinden op anwb.nl/gocamping. De special is gratis verkrijgbaar in de winkel en digitaal te lezen.