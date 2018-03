Waterkaarten-app verdwijnt, papieren kaarten blijven

07 maart 2018 De ANWB stopt per 31 maart met de Waterkaarten-app. De exploitatie is niet rendabel en vergt te hoge investeringen om deze op niveau te krijgen en te houden.

Omdat de ANWB de veiligheid op het water belangrijk vindt, blijft de bond zich hiervoor inzetten. Zo blijven de papieren waterkaarten bestaan. In de loop van dit jaar worden ze herzien en naar verwachting liggen ze in het voorjaar van 2019 in de schappen.

Jaarlijkse update

Voortaan worden de kaarten jaarlijks geüpdatet en niet meer tweejaarlijks. Om vaarliefhebbers tegemoet te komen, zal het bedrijf The Mobile Company na 31 maart een nieuwe, tijdelijke versie van de Waterkaarten-app online zetten. Gebruikers van de app kunnen hierdoor gewoon nog het komende vaarseizoen digitaal navigeren op het water. In 2019 komt er een nieuwe app met waterkaarten op de markt. De ANWB levert daar de data voor.