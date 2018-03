Verkeersslachtofferlijn terug van weggeweest

20 maart 2018 Sinds begin maart wordt de Verkeersslachtofferlijn weer bemand door ANWB’ers. Na enkele jaren te zijn uitbesteed, is die taak nu neergelegd bij de collega’s van ANWB Rechtsbijstand.

Er is voor gekozen deze dienstverlening weer naar binnen te halen, omdat ze goed aansluit bij de strategie, diensten en producten van ANWB Rechtsbijstand. De 18 ervaren medewerkers adviseren bellers over aansprakelijkheid, het verhalen van letselschade en de afhandeling van een verkeersongeval. Ook voor een persoonlijk gesprek over de gang van zaken rond het ongeval kunnen mensen tijdens kantooruren bellen met 088 269 7766.

Niet voor boetes of klachten over reparaties

De lijn is niet bedoeld voor vragen over boetes of klachten na reparatie of aankoop van een voertuig. Daarvoor heeft de ANWB het Expert-platform op anwb.nl.

Sinds 1985 meer aandacht voor slachtoffers

De ANWB heeft de ‘Informatielijn voor Verkeersslachtoffers’ in 1985 gelanceerd, tegelijk met de Wegwijzer voor Verkeersslachtoffers. De ANWB vond destijds dat er meer aandacht moest komen voor de problemen van verkeersslachtoffers op allerlei gebied: medisch, emotioneel, financieel, fiscaal, verzekeringstechnisch en administratief.