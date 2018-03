Nieuwe campagne Kinderfietsenplan met hoofdrol voor Senna

08 maart 2018 Vandaag start een nieuwe campagne voor het Kinderfietsenplan. Hoofdpersoon daarin is Senna, die elke dag naar school loopt omdat ze geen fiets heeft.

Met onder andere een filmpje op social media, een verhaal in de Kampioen en een item in de e-mailnieuwsbrief wil de ANWB laten zien dat we ons ook inzetten voor mensen voor wie mobiliteit minder vanzelfsprekend is.

ANWB Kinderfietsenplan