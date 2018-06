Nieuw: ANWB Visa Silver Card

19 juni 2018 Extra zekerheid en gemak op reis en een ruimere bestedingslimiet zijn twee extra’s van de nieuwe ANWB Visa Silver Card. De verkoop is vanochtend gestart.

De introductie van de Silver Card volgt op een wens van leden. Zij hebben laten weten het prijsverschil tussen de standaard card en de Gold-versie te groot te vinden. Daarom is vorig jaar al Tanken met Ledenvoordeel toegevoegd aan alle creditcards en volgt nu Silver Card.

Ook in de winkels

Vandaag is het Leden Service Center gestart met de verkoop. Op korte termijn is de nieuwe creditcard ook verkrijgbaar in de winkels.