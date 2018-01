Winnaars Camping van het Jaar 2018

12 januari 2018 Tijdens het ANWB Campingdiner zijn deze week de Campings van het Jaar 2018 bekendgemaakt in 3 categorieën. Ook is de KCK-innovatie-award uitgereikt.

In totaal selecteerde een ANWB-vakjury 40 campings. Daarop brachten duizenden kampeerliefhebbers via anwbcamping.nl hun stem uit. Een jury van kampeerders en ANWB-specialisten koos de uiteindelijke winnaars.

Beste ANWB-sterren camping

Camping Yelloh! Village Le Sérignan Plage. ‘De vakantieganger heeft recht op een heerlijke vakantie en daaraan mogen wij bijdragen’, zo luidt het motto van de camping. Dat doen ze dan ook met verve, meent de jury. Inmiddels telt de camping drie zwembaden en een Grieks-Romeins wellness-centrum. Je kunt privé-sanitair huren in het sanitairgebouw. Bovendien wordt aan de jonge én de oudere kampeerders overal gedacht.

Mooiste camping voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar

Camping De Paal. Dagenlang zandkastelen bouwen en waterbanen aanleggen, de hele vakantie lang. Vooral gezinnen met kleine kinderen zien dat zitten. De iets oudere kinderen doen mee met een vossenjacht of ‘chillen’ de hele dag in het tropische binnenzwembad. Genieten doet iedereen van de omgeving. Urenlang kan je in het Brabantse land zwerven. Wandelen of fietsend hink-stap-sprong je over de grens met België.

Camping met mooiste huuraccommodaties

Camping Resort Sangulí Salou. Vakantie vieren op Camping Resort Sangulí betekent genieten van zon, strand en de Middellandse Zee. De camping heeft 5 zwembadcomplexen met onder meer een waterval en een jacuzzi, maar ligt ook nog eens vlak bij de boulevard van Salou. En de huuraccommodaties? Prachtig in Polinesische stijl, Caribisch, Mediterraan en Afrika. Gewoon in Spanje.

KCK Innovatie van het Jaar 2018

Naast de Campings van het Jaar werd door een vakjury van de ANWB en de kampeersector de KCK Innovatie van het Jaar 2018 toegekend aan camping De Papillon. Deze brengt vakantiegangers kunstgeschiedenis bij, op een speelse manier in eenvoudige taal. Meer hierover op anwb.nl.