Kampioen nieuwe stijl

30 januari 2018 De Kampioen is vernieuwd! Nieuwe rubrieken, een frissere vormgeving en nóg mooiere reportages. Het februarinummer is de eerste editie in deze nieuwe vorm.

De Kampioen neemt de leden nog meer mee naar de toekomst, schets nieuwe ontwikkelingen, informeert, adviseert en inspireert de ANWB-leden, die graag onderweg zijn en sluit meer aan bij de dagelijkse dynamiek van ‘onderweg zijn’. De vormgeving is rustiger met kortere teksten en meer foto's.

Nieuwe rubrieken

Like! : een overzicht van interessante content op andere ANWB-platforms

Aanrader : met leuke uitjestips van lezers,

De Uitdaging : over vrijetijdsbesteding die je echt eens moet proberen

Katja’s collage: wandelen en fietsen in Nederland met gratis route

Snack to go: Maak je eigen gezonde en lekkere snack voor onderweg

Aandacht voor de verkeersveiligheid en de maatschappelijke activiteiten van de ANWB en hoe je daaraan kunt meedoen blijft een belangrijk onderdeel van de redactieformule.

Om ruimte te maken voor de nieuwe invulling vervallen verschillende rubrieken zoals Post van Leden, stoppen de avonturen van wegenwacht Gijsbert Pronk en ook het puzzelen voor het goede verandert in bel- en win-acties voor het goede doel. Daarnaast komt er wat minder ruimte redactionele ruimte voor reizen en reisaanbiedingen en vervallen ook de standaard occasiontesten.



De Kampioen van de ANWB is het grootse magazine van Nederland. Komt tien keer per jaar uit en bereikt 4.800.000 Nederlanders (bron: NOM 2016 Q3 - 2017 Q2).

De vernieuwde Kampioen is via bijgaande link in te zien:

Nieuwsgierig?

Bladerbare versie Kampioen 2-2018

