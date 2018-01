GaiaZOO ‘Leukste uitje van Nederland 2018’

09 januari 2018 GaiaZOO is op de Vakantiebeurs uitgeroepen tot ‘Leukste uitje van Nederland 2018’. De dierentuin uit Kerkrade kreeg vanmiddag de prijs uitgereikt door Frits van Bruggen.

Tweede en derde werden respectievelijk De Efteling en Diergaarde Blijdorp. Ruim 100.000 ANWB-leden brachten hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel landelijk als per provincie. GaiaZOO scoort op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers. In 2013 werd de dierentuin ook uitgeroepen tot ‘Leukste uitje van Nederland’. Vorig jaar haalde GaizaZOO de tweede plaats. Dit jaar is die voor De Efteling, de derde plek wordt bezet door de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp.

Nieuw: leukste uitje over de grens

Nieuw dit jaar is de categorie ‘Leukste uitje over de grens’. Dat is Europa-Park in Rust in Duitsland. De tweede plaats is voor Disneyland Paris. Phantasialand in het Duitse Brühl staat op de derde plaats.