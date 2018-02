FOX wint Award Beste Groepsreizen 2018

30 januari 2018 Tijdens het uitverkochte Reisgala in Hotel van Oranje in Noordwijk zijn zaterdagavond de Vakantie Awards uitgereikt. Naast prijzen in 19 categorieën werden ook de Travel Talent Award en de Sustainable Travel Award uitgereikt. Als laatste werd de Travel Personality of the Year bekendgemaakt. Nadat FOX eerder deze maand – met een 9.1 waardering van de consument – de Rondreizen Award van Reisgraag.nl won, mochten ze nu ook de felbegeerde award ‘Beste Groepsreizen 2018’ vanuit de reisbranche in ontvangst nemen.

Motivatie voor komend jaar



FOX-directeur Gert-Jan Bressers: “Fantastisch dat we deze award voor het tweede jaar op rij hebben gewonnen. Wij zien deze prijs niet alleen als beloning voor het geweldige jaar dat we achter de rug hebben, maar zeker ook als motivatie om komend jaar weer vele reizigers de wereld te laten ontdekken!”