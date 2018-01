FOX en Pharos vallen in de prijzen

09 januari 2018 FOX Verre Reizen en Pharos Reizen hebben een Reisgraag Award 2018 gewonnen. Voor deze publieksprijs, die dit jaar voor de 7e keer wordt uitgereikt, baseert Reisgraag zich op reviews van reizigers.

In de categorie Rondreizen ging FOX er met een gemiddeld cijfer van 9,1 met de prijs vandoor. Directeur Gert-Jan Bressers is vereerd: “Dat zoveel reizigers een stem hebben uitgebracht en dat we een 9,1 gemiddeld behalen, maakt mij erg trots. Dit bewijst maar weer eens waar we met het hele team het hele jaar door hard voor werken en waar we het met elkaar voor doen: onze reizigers een fantastische verre vakantie bezorgen.”

Supertrots

Ook Pharos Reizen won. Voor de 2e keer ontvangt de reisdochter de prijs in de categorie Autovakanties. Reizigers beoordeelden de organisatie met een 8,8 gemiddeld. Een trotse directeur Karianne van Rongen: “Het hele team van Pharos is supertrots op deze prijs, omdat onze reizigers op ons hebben gestemd. Bedankt! Hier doen we het voor en wij willen nog vele jaren onze passie voor Europa met onze reizigers te delen.”