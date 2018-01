ANWB met reisdochters op de Vakantiebeurs

10 januari 2018 Vanaf vandaag vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de Vakantiebeurs weer plaats. De ANWB is van de partij met FOX Verre Reizen, Travelhome, Pharos Reizen, SNP Natuurreizen, ANWB Ledenreizen, ANWB Kamperen en het Land van ANWB.

Leden kunnen zich op de beurs door de ANWB-reisexperts laten adviseren over een volgende vakantie. Ook maken ze kans op een reis naar Indonesië door bij een van de ANWB-stands een ANWB-paspoort op te halen en dat bij iedere stand te laten stempelen. Bij inlevering van het paspoort ontvangen mensen een cadeautje en maken ze dus kans op de reis naar Indonesië.