Nieuwe lokale samenwerking voor Kinderfietsenplan

02 februari 2018 Stichting De Terugwinning uit Woerden gaat namens het ANWB Kinderfietsenplan fietsen inzamelen en opknappen voor kinderen die in armoede opgroeien.

Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt landelijk fietsen in, repareert ze en doneert ze aan kinderen van 8 tot 18 jaar voor wie een fiets geen vanzelfsprekendheid is. Het Kinderfietsenplan heeft 3 eigen werkplaatsen in Den Haag, Utrecht en Breda. Vanuit daar kregen al meer dan 5.000 kinderen een opgeknapte fiets. Om het bereik te vergroten wordt samenwerking gezocht met lokale Werk- en Leerbedrijven, zoals De Terugwinning. Soortgelijke samenwerkingen zijn er al in Sint Odiliënberg, Hoorn, Alkmaar, Winschoten en Schiedam.



Doneer een fiets



Wie zelf nog een fiets over heeft die in redelijke tot goede staat verkeert, kan deze aanbieden via anwb.nl/kinderfietsenplan.