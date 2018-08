Verkiezing leukste uitje van Nederland

02 augustus 2018 De verkiezing ‘Leukste uitje van Nederland’ is weer van start gegaan. ANWB leden kunnen sinds woensdag 1 augustus stemmen op hun meest favoriete uitje.

Er worden zoals elk jaar provinciale winnaars gekozen, landelijke winnaars en winnaars over de grens. Iedereen die stemt maakt kans op een dagje uit naar keuze voor het hele gezin. De verkiezing van het Leukste uitje van Nederland wordt dit jaar voor de 9e keer gehouden.

Winnnaars afgelopen jaren

De winnaars van de afgelopen drie jaar waren in 2018 GaiaZOO, in 2017 De Efteling en in 2016 de Apenheul.

De winnaar van deze editie wordt het eerste kwartaal 2019 bekend gemaakt.

Stemmen kan via www.anwbleuksteuitje.nl