ANWB.nl favoriete website voor leaseauto’s

02 augustus 2018 In de eerste helft van dit jaar heeft onderzoeksbureau WUA (Web Usability Advice) onderzoek gedaan naar de vindbaarheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van websites van leasemaatschappijen. ANWB.nl komt als beste uit de bus.

Bij het zoeken naar een private lease auto op internet beoordeelden deelnemers aan het onderzoek verschillende websites aan de hand van een aantal vragen. Welke website is in de ogen van de consument favoriet? Waar let hij op bij het kiezen van een private leaseauto? Hoe ervaren ze het merkaanbod en de uitstraling van een website?



De ANWB werkt continu aan het verbeteren van de digitale klantervaring door beleving centraal te stellen.