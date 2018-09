Alarmcentrale zeven weken op TV

31 augustus 2018 Vanaf vandaag kun je 7 weken lang kijken naar ‘De Alarmcentrale - gestrand in het buitenland’. In dit 2e seizoen ligt de nadruk op het werk van de wegenwachten in het buitenland.

Negen van hen werden door drie teams met de camera gevolgd. Net als vorig seizoen worden ook dit keer fragmenten van originele telefoongesprekken gebruikt die gevoerd zijn met de Alarmcentrale. De betreffende hulpverlener en klant hebben hier vanzelfsprekend akkoord voor gegeven. Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Kijk dan op vrijdagavond om 20.30 uur naar SBS6.