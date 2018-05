Tweemaal prijs bij FIA Innovation Award

26 april 2018 De ANWB heeft afgelopen donderdag bij de uitreiking van de FIA Innovation Awards in Madrid zowel de 1e als de 2e prijs in de wacht gesleept. De eer viel te beurt aan ‘ANWB Connected’ en ‘Building the Electric Car Community’.

Projectmanager Bas Jansen nam de award voor Intelematics Connected Car in ontvangst. Bij deze activiteit werkt de ANWB samen met de Britse AA en de Oostenrijkse ÖAMTC. Voor de overhandiging van de tweede prijs was Marco Van Eenennaam ter plaatse. Hij is de man achter de ANWB-activiteiten op het gebied van elektrisch vervoer.

Nederland op weg helpen naar ‘zero-emission’

Onder de vlag van ‘Building the Electric Car Community’ zet de ANWB zich op allerlei manieren in om elektrisch vervoer in Nederland van de grond te krijgen met ‘zero emission’ als het uiteindelijke doel. Belangrijk onderdeel is informatie en advies aan de leden. Die zijn zeker geïnteresseerd in de elektrisch auto, maar ze lopen vaak rond met veel vragen en twijfels. Verder publiceert Marco jaarlijks nieuwe feiten en cijfers over de ontwikkeling van elektrisch vervoer: de Electric Driving Monitor. De Wegenwacht bereidt zich ondertussen voor om de beste dienstverlener voor elektrische rijders te zijn.



Kennis delen en vernieuwing stimuleren

In de FIA werken automobiel- en touringclubs wereldwijd samen. In Madrid vond vorige week de zogenoemde Spring Meeting plaats van de FIA-regio I. Met de jaarlijkse Innovation Award wil deze organisatie permanente vernieuwing bij de clubs stimuleren. Dit jaar waren er 18 inzendingen. Ter inspiratie worden alle ideeën gedeeld in de nieuwe Innovation Hub.