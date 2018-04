Smartengeld nabestaanden eindelijk goed geregeld

10 april 2018 De Eerste Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade unaniem aangenomen.

Hierdoor wordt het mogelijk dat nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig blijvend letsel smartengeld krijgen. De wet kan van toepassing zijn op bijvoorbeeld verkeersongelukken, medische fouten, bedrijfsongevallen en geweldsmisdrijven. Het moet gaan om leed dat door een ander veroorzaakt is.

15 jaar ANWB-lobby

De stemming in de Eerste Kamer werd bijgewoond door juridisch expert Yda Matthijssen en Jonathan Weegink van Beïnvloeding & Experts. Yda is al 15 jaar betrokken bij het ANWB-pleidooi om dit smartengeld wettelijk te regelen. De laatste tijd hebben zij en Jonathan er nog over gesproken met diverse senatoren en met de politiek assistent van de minister. Yda: “Bij de stemming moesten tegenstemmers blijven zitten en voorstemmers gaan staan. Toen alle senatoren opstonden, was dat voor mij een echt kippenvelmoment.”