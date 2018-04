Girlsday op het hoofdkantoor

12 april 2018 Vandaag brengen 20 meisjes van de John F. Kennedyschool uit Den Haag een bezoek aan het ANWB-hoofdkantoor. Dit in het kader van de landelijke Girlsday.

Het doel is om meisjes tussen de 10 en 15 al te interesseren voor bèta, techniek en ICT. Marga de Jager, directeur Merk & Leden, opende de dag. Daarna gingen de meisjes in 3 groepjes uiteen om workshops te volgen: ze maken een eigen app, maken kennis met Virtual Reality en doen een eigen fietscheck onder begeleiding van vrijwilligers van het Kinderfietsenplan.

Meisjes welkom in technologie

Tijdens deze workshop is er ook een wegenwacht aanwezig die de meisjes een en ander vertelt over zijn beroep. Niet alleen in Den Haag doen meisjes mee met Girlsday. In het hele land gaan meer dan 11.000 meiden aan de slag bij ruim 350 bèta-, technische- en IT-bedrijven. In Nederland kiezen nog steeds te weinig meisjes voor deze richtingen. Op Girlsday laten bedrijven en afdelingen nadrukkelijk weten dat zij van harte welkom zijn in de technologie.