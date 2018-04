Eerste zaterdag wandelweken: 1.100 deelnemers

15 april 2018 Vandaag hebben ruim 1.100 wandelaars meegedaan aan de voorjaarseditie van de ANWB Wandelweken 2018. Enthousiaste ANWB-vrijwilligers hebben de wandelaars meegenomen door hun stad en hen geleid langs allerlei bezienswaardigheden.

In steden als Leiden, 's-Hertogenbosch, Amersfoort en Haarlem ging het zo hard met de aanmeldingen, dat naast de ANWB-vrijwilligers ook stadsgidsen zijn ingezet. In de winkel 's-Hertogenbosch stond voor de wandelaars een doos Bossche Bollen klaar.

ANWB Leeuwarden had vanwege Culturele Hoofdstad van Europa 2018 in samenwerking met Leeuwarden Frylân 2018 een speciale wandeling door het oude centrum uitgestippeld. En in Deventer is ingespeeld op het 1250-jarig bestaan van de stad. Op zaterdag 21 april konden wandelaars terecht in 25 mooie steden.