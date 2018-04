Kampioen puzzel voor Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe

Bellen of sms'en

25 april 2018 In Kampioen 5 ontbeekt het telefoonnummer bij de puzzel. Hieronder vind je de gegevens om de oplossing door te geven.

Los de puzzel op en zet de genummerde letters in de overeenkomstig genummerde vakjes.

De oplossing kun je inspreken op de Kampioen Puzzellijn of sms'en.



0909-1234562 (€ 0,35 p/min), 24 uur per dag beschikbaar, of

sms KAMPIOEN + oplossing & e-mailadres naar 3010 (€ 0,40 p.o.b)

Bellen of sms'en voor 6 juni 2018.

De opbrengst gaat naar Stichting Nationale Park De Hoge Veluwe.

Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.