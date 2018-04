ANWB stopt met Garagereviews

15 april 2018 Per 15 april stopt de ANWB met Garagereviews. Het huidige platform voldoet niet aan meer aan de technische eisen.



Er zijn op korte termijn geen mogelijkheden om tegen een verantwoord budget een nieuw platform te ontwikkelen.

Omdat de ANWB het belangrijk vindt om consumenten voor te blijven lichten over de kwaliteit van garagebedrijven, worden momenteel alternatieven in kaart gebracht. De wens is daarin de bestaande reviews op te nemen. De bij ANWB Garagereviews aangesloten autobedrijven zijn hierover geïnformeerd.