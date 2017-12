Week start met kwart meer pechgevallen

13 december 2017 Je kunt er de klok op gelijk zetten: winterse omstandigheden op de weg zorgen voor drukte bij de Wegenwacht. Zo ook de afgelopen dagen.

'Het begon zaterdag al', vertelt Remko Stam, manager Onderzoek & Informatie bij de Wegenwacht. 'Toen waren er 5% meer pechgevallen, zondag was er 15% meer werk. Om al die mensen te kunnen helpen hebben we 10% meer wegenwachten ingezet. Snelwegen waren nog wel te berijden, maar veel lokale wegen niet. Daardoor was het lastig op locatie te komen en liep de wachttijd op. Dat hebben we klanten ook laten weten.'

4.000 pechgevallen

'De drukste dag was uiteraard maandag. Hoewel veel weggebruikers gehoor gaven aan de oproep niet de weg op te gaan, lag het aantal pechgevallen toch 25% hoger dan op een normale maandag en kwam uit op 4.000. Er werden 30 extra wegenwachten ingezet. En hoewel het ook toen niet altijd even makkelijk was de klant te bereiken, is iedereen geholpen. Remko: “Weer of geen weer, de Wegenwacht komt altijd.'

Ook bij de Alarmcentrale zijn extra mensen ingezet.