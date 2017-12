Nieuw van Pharos: elektrische autorondreizen

20 december 2017 Een primeur voor Pharos Reizen. In samenwerking met de ANWB heeft de reisdochter speciaal voor elektrische auto’s rondreizen ontwikkeld. De reizen gaan door Noorwegen, Duitsland en Schotland. Voor België en Luxemburg is een trip in de maak.

Alle routes zijn uitgebreid met een elektrische auto getest door (oud-)collega’s en vrijwilligers. De routes zijn gebaseerd op reeds bestaande routes en aangepast aan de hand van ervaringen en tips van de testrijders. Heb jij zelf een elektrische auto en lijkt zo’n rondreis je wel wat? Kijk dan op de website van Pharos.