Verkeer rond Utrecht genormaliseerd

Schietpartij tram Utrecht

18 maart 2019 Het advies eerder vandaag om de snelwegen rond Utrecht zo veel mogelijk mijden, is ingetrokken. Diverse toegangswegen naar Utrecht Centrum waren vandaag afgesloten in verband met een schietpartij in die stad.

De schietpartij in een tram in Utrecht kostte aan drie mensen het leven. Vijf mensen raakten gewond. Dat maakte burgemeester Jan van Zanen bekend. De politie houdt bij het onderzoek naar de schietpartij in Utrecht rekening met een terroristisch motief.

Dreigingsniveau terug naar 4

De NCTV besloot om het hoogste dreigingsniveau 5 af te kondigen, uitsluitend voor de provincie Utrecht. Dat zou duren tot 22.00 uur, maar omdat de vermoedelijke dader is opgepakt, geldt nu niveau 4, net als in de rest van Nederland.

Rode Kruis ikbenveilig.nl

Het Rode Kruis opende vanmiddag de website ikbenveilig.nl . De website van het Rode Kruis is ontwikkeld om in een noodsituatie familie en vrienden in kennis te stellen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken.

OV trams en bussen Utrecht stilgelegd

Het openbaar vervoer met trams en bussen in Utrecht werd direct stilgelegd. Het busvervoer is vanavond weer hervat, maar is nog wel onregelmatig, aldus de vervoerder. Dinsdag 19 maart verloopt de dienstregeling weer normaal.

De NS meldt dat de treinen wel van en naar Utrecht rijden.

Bron: ANP

Foto: ANP