Rondleiding ANWB

08 april 2019 Het is heel snel gegaan met de aanmeldingen voor de rondleiding op het ANWB-hoofdkantoor. De rondleiding van vrijdag 10 mei zat binnen de kortste keren vol. Ook de extra ingelaste rondleiding op vrijdag 31 mei zit inmiddels vol.

Degenen die al ingeschreven hebben ontvangen we graag op vrijdag 10 of 31 mei vanaf 13.00 uur met koffie en thee.

De rondleiding begint om 13.30 uur en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Wij laten je zien waar onze filelezers dagelijks hun werk doen, hoe vrijwilligers in de fietsenwerkplaats vele kinderfietsen weer opknappen en hoe onze leden in de Alarmcentrale te woord worden gestaan.

Het hoofdkantoor van de ANWB is gevestigd aan de Wassenaarseweg 220 in Den Haag. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Nog een rondleiding...

Niet getreurd, er komt nog een extra rondleiding. We weten alleen nog niet precies wanneer. U kunt zich wel vast aanmelden. Wij informeren u dan eind april wanneer de rondleiding plaatsvindt. U kunt dan natuurlijk zelf bepalen of u in de gelegenheid bent om te komen.

