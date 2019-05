Kampeerders gezocht voor nieuw tv-programma: Love for the campsite

07 mei 2019 Wil jij mee op kampeerreis naar Denemarken? Meld je dan aan voor het nieuwe programma Love for the Campsite en ga onder leiding van Ron Brandsteder en Patrick Martens samen met zeven anderen op kampeerreis door Denemarken.

Ron Brandsteder en Patrick Martens gaan voor het nieuwe tv-programma Love for the Campsite samen met 8 deelnemers kamperen in Denemarken. Tijdens de 14-daagse kampeerreis zullen de twee presentatoren in de rol van reisleider kruipen en verschillende activiteiten verzorgen in het prachtige Deense landschap. Tijdens de uitzendingen worden vijf verschillende campings bezocht en zullen deelnemers overnachten in campers, caravans, vouwwagens en tenten.

De deelnemers en presentatoren zullen twee weken lang genieten van het heerlijke camping gevoel en genieten van alles wat kamperen in Denemarken zo bijzonder maakt. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de ANWB en de opnames zullen plaatsvinden van 5 tot en met 19 juni 2019. Wil jij mee op deze unieke kampeerreis door Denemarken? Geef je dan uiterlijk vóór 13 mei op en misschien ga jij wel geheel verzorgd kamperen in Denemarken.

