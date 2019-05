Gewonden door explosie Lyon

24 mei 2019 Door een bomaanslag op een wandelpromenade in het centrum van Lyon zijn vrijdagmiddag 24 mei dertien lichtgewonden gevallen. De dienst terreurbestrijding van het parket in Parijs heeft de coördinatie van het onderzoek overgenomen van de lokale politie.

Een zak of pakket gevuld met schroeven, bouten of spijkers ontplofte voor een bakkerswinkel in de autovrije rue Victor-Hugo, vlak bij Place Bellecour. In verband met de zaak, door president Emmanuel Macron omschreven als een "aanslag zonder dodelijke slachtoffers'', is de politie op zoek naar een man van 30 à 35 jaar die vlak voor de explosie daar rijdend op een fiets is gezien. De verdachte staat op beelden van bewakingscamera's.

Elf slachtoffers zijn uit voorzorg naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Niemand liep ernstig letsel op.

Bron: ANP

