Gelukkig Nieuwjaar

01 januari 2019 We wensen iedereen een gezond, voorspoedig, maar vooral een verkeersveilig 2019!

Afleiding in de auto is actueler dan ooit. Jaarlijks vallen er veel slachtoffers doordat bestuurders bezig zijn met hun smartphone in plaats van met het verkeer. Beperk daarom afleiding tot het minimum.



Laat je niet afleiden