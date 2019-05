Drukte bij ANWB Alarmcentrale door vliegvakanties

03 mei 2019 De ANWB Alarmcentrale ziet deze meivakantie grote drukte in het aanbod aan intercontinentale medische dossiers. Nederlanders vliegen voor vakanties massaal naar populaire vakantielanden in Azië en Midden-Zuid-Amerika.

De ANWB heeft het met medische hulpvragen tien procent drukker dan in dezelfde periode van 2018. Nederlanders hebben medische hulpvragen over onder meer:

1. Buikklachten

2. Infecties

3. Botbreuken

Het afgelopen voorjaar werder 8.000 medische dossiers behandeld. Dat is tien procent meer dan in dezelfde periode van het vorig jaar. We zien een grote verscheidenheid aan reizigers in deze gebieden; van jong tot oud en zowel stellen als singles.

Ga op vakantie met de juiste reisverzekering

De ANWB constateert nogal eens dat reizigers hun reisverzekering niet op orde hebben en met een verzekering met Europadekking naar Azië afreizen. Een werelddekking wordt dan vergeten.

De bond beschouwt de meivakantie als het begin van het zomerseizoen en heeft daarvoor seizoenskrachten eerder aan het werk gezet.

Meer weten?

anwb.nl/alarmcentrale

De ANWB Alarmcentrale is sinds 1959 hét aanspreekpunt voor vakantiegangers. De Alarmcentrale voert dit werk uit in opdracht van de ANWB en zorg-, reis- en schadeverzekeraars.