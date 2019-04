Aanslagen Sri Lanka

Reizigers ANWB Ledenreizen en Fox veilig!

21 april 2019 Bij aanslagen in Sri Lanka op kerken en hotels zijn paaszondag meer dan honderd doden en gewonden gevallen. Reizigers met ANWB Ledenreizen en Fox zijn veilig.

Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl geopend. Nederlanders in Sri Lanka kunnen dan hun naasten hier laten weten hoe ze het maken. Omgekeerd kan het thuisfront op de site zoeken naar familie en vrienden die in het getroffen gebied zijn.

Voor hulpvragen is het ministerie van Buitenlandse Zaken bereikbaar: +31 247 247 247.

Reactie ANWB Ledenreizen en Fox

Helaas is Sri Lanka deze zondagochtend, 21 april, geconfronteerd met een aantal nare aanslagen, waarbij een tot nu toe onbekend aantal doden valt te betreuren. Iedereen bij ANWB Ledenreizen en Fox draagt Sri Lanka een warm hart toe, wij leven mee met de lokale bewoners en nabestaanden.

Via dit bericht willen wij laten weten dat al onze reizigers in veiligheid zijn. Er bevonden zich geen reizigers in de gebieden waar aanslagen hebben plaatsgevonden.

Samen met onze lokale partner volgen we de situatie op de voet. Er is continue contact om de stand van zaken te peilen. Daarnaast volgen wij de aanwijzingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bij vragen of meer informatie kunt u bij ANWB Ledenreizen, Fox en de ANWB Alarmcentrale terecht.