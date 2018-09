Honderden doden door tsunami Sulawesi

29 september 2018 Door de vloedgolf van anderhalve meter hoog die het noordwesten van het Indonesische eiland Sulawesi heeft getroffen zijn volgens de laatste meldingen van de autoriteiten zeker 384 doden gevallen. Er zijn voor zover bekend nog geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn.

Gevreesd wordt dat er nog veel meer slachtoffers zijn, ook langs de kusten buiten de stad.

Hulp aan het door een aardbeving en een tsunami getroffen eiland is moeilijk door het wegvallen van communicatie. Indonesische media meldden dat de stroom is uitgevallen.

Er zijn voor zover bekend nog geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie is in nauw contact met de ambassade in Jakarta.

Het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 7.4 was op 10 kilometer diepte en ruim 50 kilometer ten noordwesten van Palu dat aan de punt van een inham ligt. Kort na de aardbeving was er een officiële melding dat er geen gevaar voor vloedgolf meer was, maar kwam toch. Een van de eerste plaatsen die door de vloedgolf moet zijn getroffen, is Donggala, 30 kilometer ten noordwesten van Palu. Met Donggala is er vooralsnog geen communicatie mogelijk.

Bron: ANP

Foto: ANP

