Indonesië getroffen door tsunami

23 december 2018 Indonesië is getroffen door een tsunami. De vloedgolf bereikte zaterdagavond de stranden rond de Straat van Soenda. Er zijn voor zover bekend nog geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn.

Door de vloedgolf zijn honderden mensen om het leven gekomen en gewond geraakt. Er is ook sprake van tientallen vermisten.

De Nederlandse ambassadeur in Indonesië meldt dat de vloedgolf veel schade heeft veroorzaakt. Hij roept toeristen in het getroffen gebied op om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. In geval van nood moeten ze contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via 0031 247 247 247.

Het is nog onbekend of Nederlanders in het gebied zijn getroffen. 'We staan hierover in nauw contact met de ambassade in Jakarta', zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Straat van Soenda

De Straat van Soenda is een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra. Volgens Indonesische bureau voor meteorologie, klimatologie en geofysica zijn meerdere gebieden getroffen. Het gaat onder meer om de regio's Pandeglang en Serang op Java en de regio Zuid Lampung op Sumatra.

