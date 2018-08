Storing inloggen Mijn ANWB

10 augustus 2018 Door een technische storing is het momenteel niet mogelijk om in te loggen bij 'Mijn ANWB'. Hierdoor is het inzien of wijzigen van gegevens niet mogelijk. Deze storing kan spijtig genoeg pas na het weekend worden opgelost.

We zullen vanaf maandag het probleem zo snel als mogelijk is herstellen, zodat inloggen op 'Mijn ANWB' weer mogelijk is.

Excuses voor de tijdelijke overlast,

anwb.nl