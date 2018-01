Schade omgewaaide brommer vaak groot

Bromfiets valt snel om bij storm

16 januari 2018 Als het hard waait kun je je brommer maar beter in de luwte of binnen zetten. Brommers waaien snel om en de schade is dan vaak zeer groot. Dat zegt verzekeraar Unigarant.

Door hun zwaartepunt en massa valt een brommer opvallend snel om als het stormt. Zit er op de bromfiets een windscherm dan valt hij nóg sneller om. De gevolgen ervan zijn groter dan je denkt, zo meldt Unigarant. De kunststof onderdelen zijn vaak dusdanig beschadigd dat ze niet meer te repareren zijn. Met als gevolg dat de schadelast erg hoog is en bromfietsen zelfs vaak total loss worden verklaard. De kunststof onderdelen zijn namelijk behoorlijk duur. Gaat het dus stormen, zet je brommer dan bij voorkeur binnen of in elk geval in de luwte. En demonteer als het even kan het windscherm.

