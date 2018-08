Nieuw seizoen De Alarmcentrale - Gestrand in het buitenland

30 augustus 2018 Vanaf vrijdag 31 augustus start het nieuwe seizoen van De Alarmcentrale - Gestrand in het buitenland. Nederlanders komen tijdens hun welverdiende vakantie nogal eens in de problemen door autopech. André van der Toorn reist deze zomer af naar Frankrijk en Italië. Hij rijdt mee met de Nederlandse hulpverleners die alles op alles zetten om deze pechvogels te helpen.

In de eerste aflevering is te zien hoe de familie Kuipers is gestrand op 100 kilometer voor hun bestemming aan de Zuid-Franse Côte d’Azur. De auto heeft zo veel kuren dat ze de vakantiereis niet meer durven te vervolgen. Buurmannen Jos en Michel uit Leimuiden hebben een hele stoere Amerikaanse oldtimer speciaal opgeknapt voor de vakantie. Maar de reis naar Zuid-Frankrijk bleek te veel gevraagd. De wagen heeft geen vermogen meer en de Franse garages hebben geen idee wat ze ermee aan moeten. En het wordt buffelen voor de wegenwachten als het kwik rondom het Italiaanse Gardameer boven de 40 graden uitstijgt.



Uitzending: SBS6, wekelijks vanaf vrijdag 31 augustus 20.30 – 21.30 uur.